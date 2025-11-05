GÜNCELLEME - Kırıkkale'de "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan eski belde belediye başkanı serbest bırakıldı
Kırıkkale'de "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan merkeze bağlı Hacılar beldesinin eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski Hacılar Belde Belediye Başkanı M.K. ile belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve muhasebeci H.H.D. "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
