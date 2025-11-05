Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan eski belde belediye başkanı serbest bırakıldı

        Kırıkkale'de "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan merkeze bağlı Hacılar beldesinin eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 21:21 Güncelleme: 05.11.2025 - 21:21
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan eski belde belediye başkanı serbest bırakıldı
        Kırıkkale'de "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan merkeze bağlı Hacılar beldesinin eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Eski Hacılar Belde Belediye Başkanı M.K. ile belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve muhasebeci H.H.D. "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

