        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:32
        Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        E.A. idaresindeki 34 MSC 116 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında, Y.Y'nin kullandığı 35 AE 8519 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç da yol kenarındaki su kanalına girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki N.K, S.A, T.A, R.Y, G.Y. ve E.D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

