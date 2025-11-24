Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Kırıkkale'de tartıştığı kardeşinin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 21:45 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:45
        Kırıkkale'de tartıştığı kardeşinin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ali S. (47) ile kardeşi Y.S. (26) arasında Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.S, ağabeyi Ali S'yi göğüs ve bilek kısmından bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağabey Ali S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

