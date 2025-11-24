Kırıkkale'de tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ali S. (47) ile kardeşi Y.S. (26) arasında Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.