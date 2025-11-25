Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Kırıkkale'de öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle Gazze için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:00 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:00
        Şehit Alparslan Yazıcı İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kermese, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, Şube Müdürü Ömer Özdemir, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yasin Pekuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı yiyecekler kermeste satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Okul Müdürü Gülderen Aydoğan, okulun öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincinin önemini bir kez daha yaşatarak duyarlılık örneği gösterdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

