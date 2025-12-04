Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti

Kırıkkale'de bacanağını tabancayla öldüren uzman çavuş, aynı silahla yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.Y. (39) ile bacanağı H.A. (47) arasında Kaletepe Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, H.A'ya tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan H.A. ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık izinde olan M.Y'nin, bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve bu nedenle bacanağı H.A. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.