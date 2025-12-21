Kırıkkale'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin önünde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

