Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 01:50 Güncelleme: 21.12.2025 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin önünde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle açılan ateş sonucu bacağına saçma isabet eden O.D. (29) yaralandı.

        Y.Ö'nün (21) bıçakla yaralandığı kavgada, Y.K.K. (21) de darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan 8 şüpheliden 5'i gözaltına alındı, 3'ünün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Bakan Fidan: Gazze'yi Gazzeliler yönetmeli
        Bakan Fidan: Gazze'yi Gazzeliler yönetmeli
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Osmaniye'de emzikli koşu
        Osmaniye'de emzikli koşu
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de "kız meselesi" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı: 5 göz...
        Kırıkkale'de "kız meselesi" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı: 5 göz...
        Drift atıp, polisten kaçan ehliyet sürücü, kaza yapınca yakalandı; o anlar...
        Drift atıp, polisten kaçan ehliyet sürücü, kaza yapınca yakalandı; o anlar...
        Kırıkkale'de drift atıp "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 86 bin 7...
        Kırıkkale'de drift atıp "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 86 bin 7...
        Film sahnelerini aratmayan anlar, polis böyle etkisiz hale getirdi: Ehliyet...
        Film sahnelerini aratmayan anlar, polis böyle etkisiz hale getirdi: Ehliyet...
        Kırıkkale sisle kaplandı, manzara dronla görüntülendi
        Kırıkkale sisle kaplandı, manzara dronla görüntülendi
        Kırıkkale'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
        Kırıkkale'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı