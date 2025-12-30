Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:44
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen H.E. ile örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu S.A.M.Y, özel harekat polislerince düzenlenen operasyonda evlerinde yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 cep telefonu, 2 tablet, 1 bilgisayar, hafıza kartları ve CD'ler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

