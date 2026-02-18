Yahşihan Kaymakamı Kasman'dan Aile Sağlığı Merkezine ziyaret
Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez'le Yahşihan Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
Ziyarette merkezdeki hekimler ve sağlık personeliyle görüşen Kaymakam Kasman, sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Kasman, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür ederek, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması noktasında her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
