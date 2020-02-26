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Naci Ağbal: “Avrupa nüfusu azalacak, Afrika kıtasındaki nüfusu artacak” Naci Ağbal Kırıkkale'de ...

İHA

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Global Yeni Trendler: Fırsatlar ve Riskler" konulu üniversiteli öğrencilere yönelik düzenlendiği konferansta, 2050 yılında Avrupa nüfusunun yüzde 4 azalacağını ve dünya nüfusunun da 4'de 1'nin Afrika'da yaşayacağının tahmin edildiğini söyledi.

Naci Ağbal: “Avrupa nüfusu azalacak, Afrika kıtasındaki nüfusu artacak” Naci Ağbal Kırıkkale'de öğrencilerle bir araya geldi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2050 yılına geldiğinde dünya nüfusunun 4’de 1’i Afrika’da yaşıyor olacak"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Global Yeni Trendler: Fırsatlar ve Riskler” konulu üniversiteli öğrencilere yönelik düzenlendiği konferansta, 2050 yılında Avrupa nüfusunun yüzde 4 azalacağını ve dünya nüfusunun da 4’de 1’nin Afrika’da yaşayacağının tahmin edildiğini söyledi.
Kırıkkale Üniversitesi’nde “Global Yeni Trendler: Fırsatlar ve Riskler” konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Dünya nüfusu artmaya devam edecek. Olağan üstü bir savaş, kıtlık ve hastalık olmadığı sürece önümüzdeki 10 yıllarda dünya nüfusu artmaya devam edecek. Bunun çarpıcı etkileşimleri var” dedi. Önümüzdeki süreçte 2050 yılına geldiğinde 20152050 yılı arasındaki bu nüfus değişiminde en fazla kazanan kıtanın Afrika olduğunu belirten Ağbal, buranın nüfusunun 2050’ye geldiğinde yüzde 109 oranında artacağını söyledi.

"Dünya nüfusunun 4’de 1’i Afrika’da yaşıyor olacak"
Avrupa nüfusu 2050’ye geldiğinde 2015’e göre yüzde 4 azalacağını aktaran Ağbal, şunları kaydetti:
“Buradan özellikle Asya Pasifik Bölgesi, aşağıda Güney Afrika Bölgesinin nüfus artışının hızlı olduğu bölgeler olacak. Bunun ekonomik üzerinde verimlilik üzerinde etkileri var. 2050 yılına geldiğinde dünya nüfusunun 4’de 1’i Afrika’da yaşıyor olacak. Bunu doğuran temek etken ne? İki tane temel faktör var. Doğurganlık oranlarındaki değişim ve yaşam beklentisindeki artış. Ekonomik refah artışı, kişi başına milli gelir artışı, sağlık ve tedavi hizmetlerindeki gelişim, sağlıktaki teknolojik gelişim, sağlığa erişim insanların yaşama beklentisini arttırıyor.”

"Dünya da yaşam beklentisi hızlı bir şekilde 80 yaşa kadar gelecek"
Naci Ağbal, “Aslında 1900’lü yılların başında ortalama yaşam beklentisi 50’nin altındaydı global olarak. Önümüzdeki yıllarda dünya da yaşam beklentisi hızlı bir şekilde 80 yaşa kadar gelecek. Biliyorsunuz Türkiye 2000’li yılların başından bu yana kadar yaklaşık yaşama beklentisi ortalama 70’in altındayken şimdi 78’e geldi. Neden? Refah arttı, kişi başına milli gelir 3 kat arttı. Sağlığa erişim, tedavi hizmetlerindeki teknoloji kullanımı arttı. Dolayısıyla ciddi anlamda yaşam beklentisini yukarı çekti” ifadelerini kullandı.
Programa Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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