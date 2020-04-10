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Yahşihan Belediyesi’nden sosyal mesafeli müdürler toplantısı

İHA

Yahşihan Belediyesi’nden sosyal mesafeli müdürler toplantısı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, haftalık müdürler toplantısını yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, belediye binasının bahçesinde gerçekleştirdi.
Her hafta düzenli olarak müdürler ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bu haftaki toplantıyı Korona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye dikkat ederek belediye binasının bahçesinde gerçekleştirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde bir daire oluşturularak gerçekleştirilen toplantıda Başkan Türkyılmaz, belediye bünyesinde görev yapan müdürlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Başkan Türkyılmaz, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaların tüm ciddiyetiyle devam etmesi için talimat verdi.

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