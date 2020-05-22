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Seri üretim aralıksız devam ediyor: Yıllık hedef, 540 milyon maske Tamamen yerli ve milli imkanlarla günde 1.5 milyon maske üretiliyor Bu atölyede makineler hiç susmuyor, kursiyerler 7 gün 24 saat çalışıyor

İHA

Kırıkkale'de yıllık hedeflenen 540 milyon cerrahi maske üretimi için kursiyerler 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler Sağlık Bakanlığına teslim ediliyor.

Seri üretim aralıksız devam ediyor: Yıllık hedef, 540 milyon maske Tamamen yerli ve milli imkanlarla günde 1.5 milyon maske üretiliyor Bu atölyede makineler hiç susmuyor, kursiyerler 7 gün 24 saat çalışıyor

Kırıkkale’de yıllık hedeflenen 540 milyon cerrahi maske üretimi için kursiyerler 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler Sağlık Bakanlığına teslim ediliyor.
Korona virüse karşı başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye’de kısıtlamalar normalleşme süreci kapsamında azaltılırken, bir taraftan da Covid19’a karşı en önemli önlemlerden biri olan maske üretimine de tüm hızıyla devam ediliyor. Günlük hayatta kullanımı her geçen gün artacak maske üretimi için adeta bir seferberlik var. Bu kapsamda Kırıkkale’de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Cerrahi Maske Üretim Atölyesi kuruldu. Atölyede günlük 1.5, aylık 45 milyon cerrahi maske üretiliyor. Yıllık hedeflenen rakam ise 540 milyon. Aynı zamanda atölyede yaklaşık 150 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor.
Atölyede kullanılan malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılandı. Makineler ise, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası (DMO) tarafından sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına teslim ediliyor. Üretim 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor. Atölyenin kurulması aşamasından beri görev yaptığını belirten Makine Öğretmeni İsmail Çınar, atölyede her geçen gün kapasitenin artırıldığını söyledi.

"45 milyon gibi ciddi bir maske imalatı gerçekleştiriyoruz"
Makine Kimya Endüstrisinin (MKE) imal ettiği, tamamen yerli ve milli tezgahlar ile atölyede maske üretimi yaptıklarını ifade eden Çınar, şunları kaydetti:
"Halk Eğitim aracılığıyla açtığımız kurslarımızda kursiyerlerimiz, İşKur Müdürlüğümüz ile birlikte TYP’den gelen işçi arkadaşlarımızla 3 vardiya 24 saat esasına göre şu anda tezgahlarımızı çalıştırıyoruz. Şu anda 10 tezgahımızın günlük üretim kapasitesi en verimli halleriyle çalıştıkları zaman 1.5 milyona ulaşıyor. O da yaklaşık aylık olarak 45 milyon gibi ciddi bir maske imalatı gerçekleştiriyoruz. Süreç harika bir şekilde devam ediyor. Çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum Kırıkkale’mize."

"Türkiye’nin maske ihtiyacını Kırıkkale’de büyük bir katkı sağlıyor"
Çınar, "Maskelerimizin malzemelerini Devlet Malzeme Ofisimiz (DMO) bizlere getiriyor. Bezleri olsun, iplikleri olsun, biz de bunları üretip imal ettikten sonra paketleyip tekrar Devlet Malzeme Ofisine (DMO) teslim ediyoruz. Onlar da Sağlık Bakanlığımızın doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın maske ihtiyacını karşılamak için bu maskeleri Sağlık Bakanlığına teslim ediyorlar. Türkiye’nin maske ihtiyacını Kırıkkale’de büyük bir katkı sağlıyor" dedi.

"Sürekli geliştiriyoruz"
Atölyede 150 kişi için iş istihdamının sağlandığını ifade eden Çınar, "Sayı sürekli artıyor. Çünkü kapasitemizi de sürekli geliştiriyoruz. Valimizin kapasitemizi geliştirmemiz konusunda çalışmalara devam ediyor. Atölyemiz oturdukça bu sayımız daha da artacağını tahmin ediyorum. Şu anda 150 kişi istihdam ediliyor burada" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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