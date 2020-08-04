Kırıkkale'deki 'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu (2)

TRAFİK YOĞUNLUĞU, GECE DE DEVAM ETTİ
Birçok il ile bağlantısının kesiştiği kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de, bayram izninden dönen vatandaşların oluşturduğu araç yoğunluğu yaşanıyor. Jandarma ve polis ekiplerinin aralıksız görev yapıtığı yollarda yoğunluk gece yarısına kadar devam etti. Kilometrelerce devam eden araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi. Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Yahşihan Hasan AKYILDIZ
2020-08-04 00:52:01
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