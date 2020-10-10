Kırıkkale’de ‘sahte içki’ operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi Alkol yapımında kullanılan bin 16 adet kit ele geçirildi

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Kırıkkale’de KOM polisi ekiplerince yapılan eş zamanlı ‘kaçak içki’ operasyonunda bin 16 adet alkol yapımında kullanılan kit, 32 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte etil alkol satış izni bulunan marketlere ‘kaçak içki’ operasyonu düzenlendi.



Sigara kolilerine zulalanmış alkol kitleri ele geçirildi

Yahşihan ilçesindeki Y.S.’ye ait iş yerinde yapılan aramada 772 adet alkol yapımında kullanılan kit, 30 adet cinsel içerikli ürün, 6 adet tabanca fişeği ve 1 adet şarjöre el konuldu. Kent merkezindeki Gürler Mahallesinde bulunan bir markette de; 1 adet 0,5 litre alkollü içecek, 2 adet cinsel içerikli sıvı ürün, sigara kolilerine zulalanmış 203 adet alkol kiti ele geçirildi. Marketin önünde şüpheli olarak durdurulan araçta da yapılan aramada; 41 adet alkol kitine el konuldu. Savcılık talimatıyla KOM ekiplerince gözaltına alınan R.K., Y.S. ve H.K.'nın ifadesi alınması üzerine emniyete götürüldü.

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