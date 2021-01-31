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Dünyada nadir bulunan mineral deposu tuz 9 ülkeye ihraç ediliyor Günde yeryüzüne çıkan 200 bin litre doğal kaynak suyundan elde edilen ‘Delice tuzu’ antiviral özelliği taşıyor

İHA

Dünyada nadir bulunan mineral deposu tuz 9 ülkeye ihraç ediliyor Günde yeryüzüne çıkan 200 bin litre doğal kaynak suyundan elde edilen ‘Delice tuzu’ antiviral özelliği taşıyor

Kırıkkale’de dağların eteklerinden günde yeryüzüne çıkan 200 bin litre doğal kaynak suyundan elde edilen mineral deposu ‘Delice tuzu’ 9 ülkeye ihraç ediliyor.
Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki dağ eteklerinde bulunan fay hattından günlük 200 bin litre yeryüzüne çıkan antiviral özellikli doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, dünyada ve Türkiye’de nadir bulunuyor. Doğal kaynak suyu tuzlasında kurulan tesiste dağların eteklerinden akan suyun sera tipi havuzlarda toplanıp güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yöntemlerle tuz üretimi gerçekleştiriliyor. 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tesisten doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği dolayısıyla tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü. Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına da gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.
Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Delice tuzunun en büyük özelliğinin mineral zenginliği ve sıvı olarak çıkması olduğunu belirtti. Gözüyukarı, doğal kaynak tuzunu 9 ülkeye ihraç ettiklerini ve ilerleyen süreçte de Çine’de göndereceklerini aktardı.

"Doğal ortamda üretip elde ediyoruz"
Magnezyum, vanadyum, kalsiyum ve potasyum bakımından zenginliğiyle ön plana çıkan tuzun üretiminden bahseden Gözüyukarı, şöyle konuştu:
“Tuzun üretim aşaması dağlardan gördüğünüz gibi sıvı olarak kendi cazibesiyle doğal olarak çıkıyor. Biz bunu dinlendirme havuzlarımız var, önce orada biriktiriyoruz. Sonra bu sera tipi havuzlarımızla doğal ortamda üretiyoruz. Ürettikten sonra da doğal ortamda kurumaya geçiyor. Fazla sıcaklık vermeden, içindeki mineralleri öldürmeden hiçbir katkı ve kimyasal madde kullanmadan nemini alıp paketleme aşamasına geçiyoruz. Fay kırığından gelen bir sıcak su hattı, yerin altında bin metreye kadar kaya tuzları var. Bunları eritiyor, tuzlu su çözeltisi haline geliyor. Bu gördüğünüz kırmızı topraklardan da mineralleri bünyesine toplayıp dağın eteklerinden yeryüzüne çıkıyor. Biz bunları havuzlara alıyoruz buralardan. Doğal ortamda üretip elde ediyoruz.”

"Kanser hücrelerini önemli derecede durduruyor"
Dünyanın en yüksek mineralli tuzuna sahip olduklarını ifade eden Gözüyukarı, “Amerika’ya gönderiyoruz. Almanya, İsviçre, Yeni Zelanda ve Avusturalya’ya kadar gönderiyoruz. Şu anda kısmet olursa Çin’e başlayacağız. Kırıkkale Üniversitesi’nin yaptığı litiretör çalışmalarına göre dünyanın en mineralli tuzu gözüküyor. Bizim bu tuzlar tansiyonu yükseltmiyor. Kramp, eklem ağrıları olsun, şeker hastalıklarına her şeye iyi geliyor. Akdeniz Üniversitesi'nde de kanserle ilgili çalışmaları yapıldı. Kanser hücrelerini önemli derecede durdurmaktadır diye bir rapor verdiler. Çok kişi de kanserin başlangıcında inanılmaz derecede stabil hale geliyor. Kanseri durduruyor. Onun yanı sıra şekeri düşürüyor. İnsülin direncini düzeltiyor. Kramp, eklem ağrıları 23 hafta içerisinde içindeki zengin magnezyumdan, potasyumdan dolayı kramp, eklem ağrıları kalmıyor. Kasları, kemikleri ciddi derecede güçlendiriyor” diye konuştu.

"Dünyada nadir bulunan tuz"
Gözüyukarı, “Şu anda Türkiye’de tüm maratoncular kullanıyor. Bu tuzları kullananlarda kramp, eklem ağrıları olmuyor, ödem yapmıyor. Futbolcular kullanıyor. Avusturalya, Yeni Zelanda tarafından rugby sporcuları kullanıyor. Tesisimize çok gelen oluyor. Yurt dışından da gelenler oluyor. Görmek isteyenler oluyor. Nasıl çıktığını merak edip görmek isteyenler oluyor. Bu dünyada nadir bulunduğu için burada yerinde görüp inceliyorlar” ifadesini kullandı.

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