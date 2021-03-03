Kırıkkale’de yeniden açılan iş yerleri dezenfekte edildi Kırıkkale Belediyesi 2 bin litre dezenfektan dağıttı

Kırıkkale Belediyesi tarafından dün itibarıyla yeniden müşteri kabul etmeye başlayan kafe, restoran ve kıraathanelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi günkü Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıklamasının ardından Kırıkkale’de yeniden kapılarını açan restoranlar, lokanta ve kafeler hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini almaya başladı. Kırıkkale Belediyesi de uzun süredir kapalı olan işletmelerde dezenfekte işlemine başladı. Vatandaşların huzur ve sağlıklı bir şekilde bu noktalarda vakit geçirebilmeleri için iş yerlerini dezenfekte eden belediye ekipleri ayrıca şehir genelinde yeniden açılan iş yerlerine 2 bin litre dezenfektan dağıttı.

Yeniden açılan iş yerleri dezenfekte edildi

Kırıkkale Belediyesinin salgın süresinin en başından itibaren düzenli olarak yaptığı cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları, yeniden normalleşme ile birlikte kapılarını açan restoran, kafe ve lokantalarda devam etti. İşletmeleri ziyaret eden Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Bakır, “Ekonomimizin önemli aktörleri arasında olan esnafımızın kontrollü normalleşme kapsamında yeniden faaliyete başlamaları nedeniyle kendilerini ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk” ifadesini kullandı.



“Dezenfektisyonlarını üstlendik”

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır “Süreç içerisinde her zaman elimizden gelen desteği ve katkıyı esnafımıza sunmaya gayret ediyoruz. Kontrollü normalleşme döneminde kapılarını açan lokanta, restoran, kafeler ve kıraathanelerinde dezenfeksiyonunu üstlenerek, esnafımıza ekonomik anlamda da destek oluyoruz. Ayrıca yeniden açılan iş yerine de dezenfekte dağıtarak iş yerlerinin dezenfekte edilerek virüsün buralarda barınmamasını sağlamaya çalışmış olacağız" ifadesini kullandı.



Maske ve mesafe hatırlatması

Esnaf ziyaretleri sırasında kuralları hatırlatmayı da ihmal etmeyen Başkan Yardımcısı Bakır, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda hem çalışanların hem de müşterilerin dikkatli davranmaları gerektiğini dile getirdi. Kentin risk haritasında turuncu renk kategorisinde olduğunu belirten Bakır, kurallara uyulması durumunda kısa sürede rengin mavi kategoriye çevrileceğine inandıklarını vurguladı.

İşletme sahipleri de Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başta olmak üzere belediye ekiplerine her zaman kendilerine destek oldukları için teşekkür etti.

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