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Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde

DHA

Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde oturan Hacı Dede Kuzucu (62), Birinci Dünya Savaşı´nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alınan kendisiyle aynı adı taşıyan Osmanlı askeri, dedesi Hacı Dede'nin yazıp, yıllar sonra Türk Kızılay´ınca teslim edilen mektubunu evinin salonuna astı.
Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı döneminde esir düşen Osmanlı askerlerinin ailelerine yazdığı mektuplardan bazıları, savaş koşullarında sahiplerine ulaştırılamadı. O dönem adı Hilal-i Ahmer olan Türk Kızılay'ın arşivinde, sahiplerine ulaştırılamayan yaklaşık 30 bin mektup bulunuyor. Osmanlıca yazılmış mektuplar Türk Kızılay tarafından Türkçeye çevrilerek yakınlarına teslim ediliyor.
EVİNİN SALONUNA ASTI
1914'te Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alınan Hacı Dede'nin mektubu da Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan tarafından, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan ve kendisiyle aynı adı taşıyan 6 çocuk sahibi Hacı Dede Kuzucu'ya teslim edildi. Kısmen işitme engelli olan Hacı Dede Kuzucu, çerçeveli şekilde kendisine teslim edilen dedesinin mektubunu, evinin salonuna astı. Mektupta şu ifadeler yer alıyor:
"Üç senedir esir bulunuyorum. Şimdiye değin memleketim canibinden hiçbir mektup alamadım. Bundan dolayı tahassul eden ahval-i müellimemi hiçbir suretle tarif edemem. Lütfen atideki adrese bil-müracaa pederim Süleyman Ağa'nın hayat ve mematından bir haber yetiştirmenizi kemal-i ehemmiyet suzişle istirham eylerim efendim."
'ÇOK MUTLUYUZ, GURURLUYUZ'
Osmanlı askeri Hacı Dede'nin torunlarından Hacı Dede Kuzucu'nun kardeşi Murat Kuzucu (48), "Dedemiz bize bir hatıra, anısını bıraktığı için gerçekten de çok gururluyuz. Kızılay Genel Müdürlüğü´ne mektubu bize ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Dedemden, babamdan sonra inşallah biz de bu anıları, hatıraları götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Çok mutluyuz, gururluyuz" dedi.
'EVİN MÜZE OLMASINI İSTİYORUZ'
Murat Kuzucu, kendi evlerinin hemen yanında dedelerinden kalan ev olduğunu ve orada eşyalarını hala sakladıklarını söyledi. O evin müze olmasını istediklerini anlatan Kuzucu, "Kızılay´ımızın desteği, Valiliğin destekleri, Kaymakamlığın destekleriyle inşallah daha bir güzel bir şey olmasını istiyoruz. Hatıralarını, anılarını yaşatmak istiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar torunları olarak bizden sonraki kuşaklara da götürmeye çalışacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-06-11 17:21:06

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