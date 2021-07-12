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Kadınlar örgü oyuncaklarla ev ekonomisine katkı sağlıyor Birbirinden renkli sağlıklı oyuncaklar beğeni kazanıyor

İHA

Kadınlar örgü oyuncaklarla ev ekonomisine katkı sağlıyor Birbirinden renkli sağlıklı oyuncaklar beğeni kazanıyor

Kırıkkale'de el ürünleri yaparak ekonomilerine katkı sağlayan kadınların 'amigurumi' tekniği ile ürettiği bebekler ilgi görüyor.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından kadınların emeklerini değerlendirmeleri için hizmete sunulan Hanımeli Pazarı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın belirli günlerinde vatandaşlar ile bir araya getirmeye devam ediyor. Üretimlerini ofis ya da atölye ile sınırlı tutmayan kadınlar, yaptıkları ürünleri satan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Hanımeli Pazarında satışa sunulan amigurumi tekniğiyle üretimi yapılan oyuncaklar da beğeni kazanıyor. Sık iğne tekniğinin oyuncağa uyarlanan hali olan ve kolay öğrenilebilen bu sanat ile kadınlar ekonomilerine katkı sunarken kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Tamamen organik iplerden örülen ve yıkanabildiği için de sağlıklı olan oyuncaklar, çocuklar için de tehlike oluşturmuyor. Her bütçeye uygun bulunabilen oyuncaklar içerisinde çizgi film kahramanları ve bazı hayvanların şekilleri de yer alıyor.

"Örüp köşeye koymak yerine burada sergiliyoruz"
Japonya kökenli, tığ veya şiş ile yapılan, içi doldurulmuş oyuncak sanatı ile oyuncak üretimi yapan Sultan Cengiz, İHA muhabirine bu oyuncakların bir ömür kullanılabileceğini söyledi. Cengiz, "Burayı Kırıkkale Belediyemiz bize ev hanımları olarak bizlere katkı sağlayabilmemiz için burayı bizlere önerdi. Buranın daha kalabalık olması bizler için de bir avantaj oldu. Satış imkanımız daha yüksek oldu. Çocuklarımıza, ailemize, eşime destek sağlamak bana bir gurur veriyor. Evde örüp bir köşeye koymaktansa en güzeli buraya getirip sergiliyoruz. Çocukların da ilgisini çekiyor. Biz hep plastik oyuncaklarla büyüttük çocuklarımızı. Ama bunlar organik oldukları için makineye atıp yıkanabiliyor. Kırılma ya da yırtılma korkusu yok. Çocuklarımız bir ömür kullanabilirler. Kendi çocuklarına bile saklayabilecekleri bir el emeği göz nuru bunlar" ifadelerini kullandı.

"Oğlum için ördüm ardından ticarete döktüm"
Cengiz, "Ben de bir tavsiye üzerine başladım. İlk etapta oğlum için ördüm ardından ticarete döktüm. Şimdi de buraya bir sergi açtım. Çok sağ olsun belediye başkanımız da bize bu fırsatı verdi. Şu an daha revaçta bebeklerimiz. İnsanlar algılayabildi önemini. Kırılan oyuncaklara para vermek yerine bunlardan almak ve çocuklarına vermek adına bizler de tavsiyelerimizi sunuyoruz" dedi.

"Her bütçeye göre bebeklerimiz mevcut"
Hanımeli Pazarının kadınlar açısından öneminden bahseden bir diğer üretici Aysun Aygün ise "Kırıkkale Belediyemizin ev hanımlarına evde ürettikleri ürünleri satma ve tezgah kurma imkanı verildi. Evde ürettiğimiz ürünleri getirip burada satıyoruz ve ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Benim engelli çocuğum var, pek çıkma imkanım yok. Haftada da böyle 12 gün çıkabiliyorum. Zaten onun yanında ürettiğim oyuncaklar. Onun için başlamıştım. Ardından yapmayı çok sevdim. Çok da beğeniliyor. Çok ayrıntılı bebekler ve her bütçeye göre bebeklerimiz mevcut. Talepler çok fazla. Burası için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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