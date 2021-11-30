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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan'da okul kantinleri denetlendi

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, okul kantinlerinde ve yemekhanelerde denetimler yapıldı.

Yahşihan'da okul kantinleri denetlendi

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, okul kantinlerinde ve yemekhanelerde denetimler yapıldı.
Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın sağlığı, huzuru ve esenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantinleri ve yemekhanelerinin denetlendiği bildirildi.
Açıklamada, "Kontrollerde, çocukların sağlığını tehdit edebilecek merdiven altı üretilen, açıkta veya menşei belirsiz ya da tarihi geçmiş ürün satışı olup olmadığı incelendi. Ruhsatların da denetlendiği uygulamada, eksiği görülen kantin işletmecileri uyarılıp, eksikleri en kısa sürede gidermeleri için süre verildi. Yahşihan Belediyesi zabıtasının, çocukların sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik uygulama ve denetimlerinin belirli periyotlarda ve aralıksız devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

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