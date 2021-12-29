Yerli ve milli yazılım sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde daha hızlı hizmet Kırıkkale'de bir yılda 400 bini aşkın acil çağrıya yanıt verildi

Kırıkkale'de 2021 yılı boyunca 400 bini aşkın acil çağrı alan 112 Acil Çağrı Merkezi, yerli ve milli yazılım sayesinde hizmet kalitesini yükseltti. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, gelen çağrıların yüzde 25'inin vakaya dönüştüğü belirterek, bir yıllık çağrı alıcı reaksiyon ortalama süresinin 1.48 saniyeye kadar düştüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne özel olarak geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde hizmet kalitesi yükseltildi. Türkiye genelinde yaygınlaştırılan yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezlerinde son teknoloji donanım ve yazılımlar kullanılıyor. Bu sistemler sayesinde de vatandaşlara daha hızlı hizmet veriliyor.

Kırıkkale'de 2021 yılını yoğun bir şekilde geçiren 112 Acil Çağrı Merkezine, 1 yılda toplam 403 bin 120 çağrı geldi. Gelen çağrıların 100 bin 780'ini asıllı çağrılar oluştururken, 302 bin 340'ı, yani yüzde 75'ini asılsız çağrılar oluşturdu. Bir yıllık Çağrı Alıcı Reaksiyon ortalama süresi de 1.48 saniyeye kadar düştü. Ayrıca yapılan kanuni değişikliklerle 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul edenlere ve asılsız çağrıda bulunanlara da idari para cezası uygulanacak.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurum denetimleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay'dan bilgi aldı. Tekinay, yaptığı sunumda, anaokullarında okumayazma bilmeyen çocuklar için de 112 sınıflarının oluşturulacağını söyledi.



"Yüzde 25'i civarında vakaya dönüşen çağrı"

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İHA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2021 yılının başından itibaren 403 bin civarında çağrı aldıklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığı'mızın gayretleri ile Türkiye'de 81 ilde tek bir numara; 'Bir Bir İki, 112' üzerinden bütün bu hizmetler altı ana başlıkta veriliyor. 2021 yılının başından itibaren yaklaşık 403 bin civarında acil çağrı aldık, Acil Çağrı Merkezi'mize. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun yüzde 25’i civarında vakaya dönüşebilen bir çağrı söz konusu" dedi.



"İdari yaptırımları uyguluyoruz"

Yıl boyunca gelen çağrıların yüzde 75'inin de vakaya dönüşmediğini belirten Tekbıyıkoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu vakaya dönüşmeyen çağrı derken bunların içerisinde asılsız ihbarlar olduğu gibi aslında bir danışmak için, bir konuda bilgi almak için, Vefa Sosyal Destek bilgisi almak için veya bir mevzuat bilgisi almak için yapılan çağrılar. Bunlar genelde ilk çağrı karşılayıcıdan eleniyor ve çağrı yönlendirmeye ulaştırılıyor. Vatandaşımıza kısa bilgilendirmeler ile bu amaçla kurulmadığı ifade edilip tekrar görüşme sonlandırılıyor. İlimizde de biz bu idari yaptırımları uyguluyoruz. Hani vakaya dönüşmeyen çağrılar değil, bilgilendirme amacıyla art niyetli olmayan çağrılara değil ama ısrarla art niyetli bir arama söz konusu ise 112 çalışanlarını meşgul eden aramalar söz konusu ise bunlarla ilgili idari yaptırım kararları tarafımızca icra edilmekte. Ülkemizin kalbini Ankara olarak değerlendirirsek Kırıkkale’mizde bu kalbin aortunu oluşturuyor."



"1.48 saniyede ilk karşılayıcılarımız telefonlarını açıyor"

Gelen çağrıların 1.48 saniyede yanıtlandığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale, 43 ilin güzergahında. Bu münasebetle 112 Acil Çağrı Hizmetleri’miz oransal olarak diğer illerin üstünde çağrıyı karşılıyor. Ama bizim arkadaşlarımızda bu konuda ciddi bir yoğunlaşmaları var. Eğer illerin Türkiye ortalamasının istatistiklerinden çok daha hızlı karşılık veriyoruz. Türkiye’de ortalama 3.89 saniyede çağrılar karşılık bulurken bizde 1.48 saniyede ilk karşılayıcılarımız telefonlarını açıyorlar ve yönlendirmelerini de çok kısa bir şekilde yapıyor. Yaklaşık 11.7 saniyede ikinci telefonu bağlarlarken çağrı yönlendirici reaksiyon verirken bizim ilimizde ise bu yaklaşık 3 saniyede çağrı yönlendiriciye ulaşmakta. Daha idmanlıyız" diye konuştu.

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