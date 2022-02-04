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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tekbıyıkoğlu: "Kırıkkale bugün savunma sanayiinin kalbi durumunda"

İHA

Vali Tekbıyıkoğlu: "Kırıkkale bugün savunma sanayiinin kalbi durumunda"

"Kırıkkale2053 Arama Konferansı" hazırlık toplantısına katılan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale bugün savunma sanayiinin kalbi durumunda" dedi.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kırıkkale2053 Arama Konferansı" hazırlık toplantısına katıldı. Kırıkkale’nin ekonomik, kültürel ve sosyal olarak güçlenmesi ve yakın geleceğin Büyük Türkiye’sine katkı sunabilmesi amacıyla mevcut imkan ve kabiliyetlerinin ortaya konulması, yeni oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi amacıyla hazırlanan projenin hazırlık toplantısında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ordunun ve milletin zor zamanında, mühimmatın depolanması ve lojistiğinin sağlanması için bölgenin güvenli bölge olarak tayin edildiğini ve o zaman üç haneli bir köy olan Kırıkköyü'nün sonrasında Makine Kimya Endüstrisinin kurulmasıyla zaman içerisinde gelişerek il statüsüne kavuştuğunu aktardı.
Kırıkkale'nin önemine değine Tekbıyıkoğlu, "Her şehrin bir hikayesi vardır. Şehirler belli sebeplerle kurulur, büyür ve gelişirler. Kimi maden şehri, kimi liman şehri, kimi ise ticaret şehridir. Bizim şehrimizin ise hikayesi diğer şehirlerin hikayesinden farklı olarak aslında milli mücadelede bölgemizde verilen emekler ile başlar. Kırıkkale bugün savunma sanayiinin kalbi durumunda. Aynı zamanda memleketimizin önemli enerji tesislerinden bir tanesi TÜPRAŞ da ilimizde faaliyet gösteriyor. Diğer taraftan eğitimde başarımız azımsanmayacak seviyede. Üniversitemiz Anadolu üniversitelerinin başlarında yer alıyor. Tabii bu bugünün fotoğrafı. Zaman önümüzden akıp geçiyor. Gelecek bize pek çok alanda fırsatlar sunacak. Bu fırsatlar sadece onlara hazır olan beyinler için vardır. Biz de hazır olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Dünya belli bir istikamette gidiyor. İnsanlık tarihinin on binlerce, belki yüz binlerce yılda kazandığı birikim geometrik olarak büyüyor. Bu geometrik büyüme devam edecek. Ben 'Kırıkkale2053 Arama Konferansı'nın gelecekteki sonuçları itibarıyla ilimize hayırlı olacağını düşünüyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
Karşılıklı fikir alışverişi içinde Kırıkkale’nin geleceği adına fırsat ve risklerin değerlendirildiği beyin fırtınası toplantısına Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Vekili Alb. Şaip Şahin, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Vergi Mahkemesi Başkanı Ömer Şahin, İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Ceylan, öğretim görevlileri,il protokolü, ilimizdeki mesleki kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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