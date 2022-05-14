Köylüleri sevindiren yatırım Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yeni beton yolda test sürüşü yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylüleri sevindiren yatırım Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yeni beton yolda test sürüşü yaptı

İHA

Köylüleri sevindiren yatırım Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yeni beton yolda test sürüşü yaptı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Hamzalı köyünde yapımı tamamlanan 3,5 kilometrelik beton yolun açılış töreninde yolun test sürüşünü makam aracıyla yaptı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Sulakyurt'un Hamzalı köyünde 3,5 kilometrelik beton yol vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılış törenine katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, köylere yapılan yatırımların önemli olduğunu belirterek, "İl Özel İdaresi bütçemizin yaklaşık 10'da 1'ine tekamül eden bir yatırım yapmış olduk. Harcanan bütçenin karşılığında sağlam bir iş çıktı ortaya. Bundan 50 sene sonrasında bu yol kalacak. Köy yollarımızda sıkıntı olmayacak. Bir defa yapalım sağlam yapalım istedik. Yol güzel oldu diye hız sınırı değişti değil. Vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet ederek yapılan beton yollarımızı iyi günlerde kullanmalarını diliyorum" dedi.

"Sıcak asfalttan bir miktar daha ucuza mal etmiş oluyoruz"
Vali Tekbıyıkoğlu, "Bugün çok güzel bir günde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Valilik bünyesinde İl Özel idaresi olarak yaptığımız çalışma aslında çok güzel ve örnek bir çalışma. Diğer illerimize de örnek teşkil edecek, diğer iller tarafından da takip edilerek kendi bünyelerine kazandırmaya çalıştığı bir proje. Biz beton santralimizle beraber üzerinde bulunduğumuz beton asfaltımızı özel bir teknikle sulayıp yapıyoruz. Bunu sıcak asfalttan bir miktar daha ucuza mal etmiş oluyoruz. Fakat sıcak ömrü sıcak asfalttan çok daha uzun" diye konuştu.

"Torunlarımızın çocukları bile bu yolların üzerinden gidip gelecekler"
Köy yoluna 3 bin 500 metreküp beton kullanıldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bu yolu şuan yaptık ve 23 senede bir bakıma da ihtiyacı yok. İnşallah torunlarımızın çocukları bile bu yolların üzerinden gidip gelecekler, hiçbir problem olmayacak. Bir iş yapıyoruz ve bunu çok sağlam yapıyoruz. Hamzalı köyümüze 3,5 kilometre kadar bir hizmetimiz oldu. 3 bin 500 metreküp kadar beton malzeme kullandık. Biz bütçemizi ayarlarken hizmetimizi yaparken en fazla vatandaşımızın istifade edeceği yerlerden başlıyoruz. Hamzalı köyümüzde bunlardan bir tanesi. İlk buradan başladık. Vatanımıza memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
Vali Tekbıyıkoğlu, konuşmasının ardından Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, köy muhtarları ve vatandaşlarla kurdele keserek yolu kullanıma açtı. Açılışın ardından makam aracının sürücü koltuğuna oturan Tekbıyıkoğlu, köy sakinlerinden Zeynep Özkan ve Döne Pehlivanlı'yı da araca bindirip yolu test etti. Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, İmamoğluçeşmesi köyünde devam beton yol çalışmasını da inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

19 yaşındaki işçi 3 metrelik asansör boşluğuna düştü
YEREL HABERLER 19 yaşındaki işçi 3 metrelik asansör boşluğuna düştü
Belediye filosuna 81 milyon 958 bin liralık 45 araç: Halk otobüsleri vatandaşın hizmetinde
YEREL HABERLER Belediye filosuna 81 milyon 958 bin liralık 45 araç: ...
Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 ...
Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü (2)
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü ...
Kırıkkale'deki arazi kavgasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kırıkkale'deki arazi kavgasında ağır yaralanan yaşlı ...
Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'arazi' anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
Arazi kavgasında 71 yaşındaki adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Arazi kavgasında 71 yaşındaki adam ağır yaralandı
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: 2002-2021'de 252 vatandaşımızı maganda kurşunundan kaybettik
YEREL HABERLER Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: 2002-2021'de 252 ...
Düğünlerde silah tarih oluyor: Havaya ateş açan magandaların önüne geçilecek Adını silaha veren Kırıkkale'de, silahlar susturuluyor
YEREL HABERLER Düğünlerde silah tarih oluyor: Havaya ateş açan ...
Gerçek kuyumcuda ortaya çıktı: Az kalsın dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu Kuyumcunun dikkati 257 bin lirayı kurtardı: "Amca bak sen dolandırılıyorsun"
YEREL HABERLER Gerçek kuyumcuda ortaya çıktı: Az kalsın ...
Dolandırıcıların oyununu bozan kuyumcu, yaşlı adamın 257 bin TL´sini kurtardı
YEREL HABERLER Dolandırıcıların oyununu bozan kuyumcu, yaşlı adamın ...
FETÖ sanıkları yeniden hakim karşısında
YEREL HABERLER FETÖ sanıkları yeniden hakim karşısında
Başkan Saygılı, engelli bireylerle masa tenisi oynadı
YEREL HABERLER Başkan Saygılı, engelli bireylerle masa tenisi oynadı
Vali Tekbıyıkoğlu: "Mazlum insanlara en fazla yardım yapan Türkiye, dünyada işaretle gösteriliyor"
YEREL HABERLER Vali Tekbıyıkoğlu: "Mazlum insanlara en fazla yardım ...
İçmeden sarhoş eden gözlük: Yürümekte güçlük çektiler Vali Bülent Tekbıyıkoğlu: "Her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor"
YEREL HABERLER İçmeden sarhoş eden gözlük: Yürümekte güçlük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.