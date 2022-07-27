Şehit ağabeyini asker selamı ile uğurladı Fırat Kalkanı şehidi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üsse açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal, memleketi Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Tören sırasında Mustafa Otal, şehit ağabeyini asker selamıyla uğurladı.

Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından 26 Temmuz günü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’deki bir üssüne saldırı düzenlendi. Açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal’ın (24) naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

24 yaşındaki şehit Otal’ın naaşı ikindi vakti, hastane morgundan alınarak cenaze namazı için Keskin ilçesindeki Çarşı Camii’ne getirildi. Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, şehidin babası Suat (49) ve annesi Arzu (44), kardeşi Mustafa Otal (22) ile diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Otal’ın annesi, babası ve kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri cenaze arabasına kadar taşındı. Şehidin kardeşi Mustafa Otal (20), ağabeyini asker selamıyla uğurladı. Şehidin naaşı, daha sonra ilçedeki Gündoğdu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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