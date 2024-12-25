Kırıkkale'de 3 kamu binası KABEV'e dahil edildi

Kırıkkale Valiliği Hükümet Konağı, çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi bir dönüşüm sürecine giriyor.

Dünya Bankası finansmanıyla desteklenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi sayesinde önemli bir enerji tasarrufu hedefliyor.

Projenin uygulanmasıyla birlikte bina, karbon salınımını büyük ölçüde azaltarak çevre dostu bir yapıya dönüştürülecek. Proje kapsamında Kırıkkale Hükümet Konağı'nda toplam enerji kullanımında yüzde 40, elektrik enerjisinde ise yüzde 100'e yakın tasarruf sağlanması planlanıyor. REKLAM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, projenin detayları anlatıldı.