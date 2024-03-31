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        Haberler Gündem Kırıkkale Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırıkkale Belediyesi hangi partide? Kırıkkale Belediye başkanı kimdir?

        Kırıkkale Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırıkkale Belediyesi hangi partide? Kırıkkale Belediye başkanı kimdir?

        Kırıkkale Belediyesi hangi partide? Kırıkkale Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırıkkale Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırıkkale Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırıkkale Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırıkkale yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:44
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        Kırıkkale Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırıkkale Belediyesi hangi partide? Kırıkkale Belediye başkanı kimdir?
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        Kırıkkale BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kırıkkale Belediye Başkanlığını 45569 alınan oy ve %42.03 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Saygılı kazanmıştır.

        Kırıkkale Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 5

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        İYİ Parti 1

        Kırıkkale BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        TUĞÇE SEVİL - DSP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı GÜLAY ERDEM - HKP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı YAVUZ KUZUCU - İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı MEHMET SAYGILI - AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı HACI SALİH BABAYİĞİT - DP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı CANTAŞ KIYMAZ - MİLLİYOL Kırıkkale Belediye Başkan Adayı İBRAHİM POLAT - HAKPAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı MUAMMER AÇIKGÖZ - MP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı MEHMET EMİN YILMAZ - BBP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı EMİN ERKEÇ - ZP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı YASİN DURSUN - HÜDAPAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı HARUN GÜNAY - BĞMSZ Kırıkkale Belediye Başkan Adayı ADEM ATMANİ - DEVA Kırıkkale Belediye Başkan Adayı AHMET TONBAZ - BTP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı DİLARA KARA - TKH Kırıkkale Belediye Başkan Adayı AHMET ÖNAL - CHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı VEYSEL KUTLUCA - SP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı CAHİDE DORAK - DEM Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı ŞERAFETTİN GÜREL - ANAP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı MUHAMMET ALİ TEKİNAY - YENİDEN REFAH Kırıkkale Belediye Başkan Adayı HARUN ULUSOY - MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı

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