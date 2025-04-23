Marmara Bölgesi, dün öğle saatlerinde güçlü bir depremle sarsıldı. İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilirken paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından gözler, etkilenme ihtimali bulunan illerdeki tedbirlere çevrildi. Kırklareli'de yaşayan ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri ise okulların durumu oldu. Peki, 24 Nisan Perşembe günü için Kırklareli'de eğitime ara verildi mi? İşte merak edilenler...