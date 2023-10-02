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        Kırklareli'de, uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

        KIRKLARELİ'de,polisin, kent genelindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:45
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        Kırklareli'de, uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
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        KIRKLARELİ'de,polisin, kent genelindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarında, 15-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 109 kilogram esrar, 30 gram metamfetamin, 16,23 gram sentetik uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri, 7 tabanca, 2 tüfek, hassas terazi ve 3 bin 30 lira ele geçirildi. Uyuşturucu malzemelerine imha edilmek üzere el koyulurken; gözaltına alınan 54 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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