Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde balıkçılardan tekneleriyle 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi

        KIRKLARELİ'ninDemirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle denizde 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 23:33 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde balıkçılardan tekneleriyle 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'ninDemirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle denizde 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi hazırladı.

        İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı, Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında beldede balıkçıların katılımıyla etkinlik düzenledi. Balıkçı barınağında toplanan İğneada ve Kıyıköylü balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı. Balıkçılar daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile birlikte denize açıldı. Balıkçı tekneleri, denizde `ay yıldız ile 100'üncü yıl´ koreografisi oluşturdu. Balıkçı teknelerinin dronla havadan görüntülenen `ay yıldız ile 100'üncü yıl´ koreografisi büyük beğeni topladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Kurtarıcı Oliveira
        Kurtarıcı Oliveira
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bisiklet tutkunları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ped...
        Kırklareli'nde bisiklet tutkunları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ped...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
        Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
        Kırklareli'nde dezavantajlı öğrenciler TOGG ile şehir turu attı
        Kırklareli'nde dezavantajlı öğrenciler TOGG ile şehir turu attı