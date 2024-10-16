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        Kırklareli'nde barınakta 17 kedi ve köpek öldü; adli, idari soruşturma başlatıldı (3)

        'GİZLİCEÇÖP ALANINA ATACAKLARDI'Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde, 8'i köpek ve 9'u kedi olmak üzere 17 hayvanın ölümüyle ilgili Kırklareli Barosu, Özgürlük Parkı'nda basın açıklaması düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:33 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:35
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        Kırklareli'nde barınakta 17 kedi ve köpek öldü; adli, idari soruşturma başlatıldı (3)
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        'GİZLİCEÇÖP ALANINA ATACAKLARDI'

        Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde, 8'i köpek ve 9'u kedi olmak üzere 17 hayvanın ölümüyle ilgili Kırklareli Barosu, Özgürlük Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Baroya kayıtlı avukatlar ve hayvanseverlerin katıldığı eylemde konuşan Kırklareli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Emrecan Güven, sokak hayvanlarına yönelik çıkarılan yasanın, yaşam hakkı ihlal ettiğini, toplumun vicdanını yaraladığını ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Güven, şunları söyledi:

        "Maalesef zaman bizi haklı çıkardı ve neredeyse her gün ülkenin farklı yerlerinden uygulayıcılar eliyle hayvanlara yönelik şiddet ve katliam haberleri gelmekte. Dün de ilimizde maalesef vicdanlarımızı yaralayan, insanlık adına utanç verici bir durum yaşandı. İçinde çok sayıda cansız hayvanın olduğu ve geçici hayvan bakımevinden çıktığı tespit edilen çöp aracı, cansız hayvanları gizlice çöp alanına götürüp atacakken hayvanseverlerin olaya müdahale etmesiyle çöp aracı durduruldu ve şehrimizin katı atık tesisinin, Kırklareli Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda bulunan cansız hayvan bedenleri ile ilgili haberi alması ile beraber çöp kamyonunu tesisin kabul etmemesi ile birlikte, tesisin hemen önünde olan boş araziye halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde Kırklareli Belediyesi'ne ait çöp aracınca, çöpler arasında olan cansız hayvan bedenleri ortalık alana döküldü. Hayvanseverlerin kendi çabaları dahilinde cansız hayvan bedenleri çöpten çıkarılarak tarafımızca 11 adet köpek, 9 adet kedinin tespit edildiğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ne yazık ki dün belediye tarafından yapılan çöpleri halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde dökme davranışından kaynaklı olarak cansız hayvan sayısını net olarak tespit edemedik."

        'GEREKEN SAYGI GÖSTERİLMEDİ'

        Hayvanların çöp aracıyla götürüldüğü çöplükte görevlilerin, içinde ölü hayvanlar olan çöpleri alana boşattığını anlatan Güven, Belediye Başkanı Derya Bulut'un açıklamalarına değindi. Bulut'un, ölen hayvanların ağır hastalıkları bulunan hayvanlar olduğunu söylediğini belirten Güven, "Bu hayvanlar sokakta değil bakımevindeydiler ve neden orada tedavi edilmediler? Bakımevleri hasta hayvanların rehabilite ve tedavilerinin yapıldığı yerler değil midir? Daha öncesinde gönüllüler tarafından yapılan ziyaretlerde hayvanların sürekli sağlıklı olduğundan, iyi bakıldığından bahsederken, toplamda 20 adet hayvanın öldüklerinde ise birden hepsinin çeşitli hastalıkları olduğunu iddia etmeniz sizlerce de bir tutarsızlık değil midir? Bir şekilde bakımevinde ölmüş yada öldürülmüş bu canların, hem de ağır hastalık taşıdıkları iddia edilirken, prosedüre göre hastalıktan ölen hayvanların bakımevlerince kireçlenerek ve üstü sıkı bir toprak ile kapatılması marifeti ve veteriner hekim eşliğinde gömülmesi gerekirken uygun bir şekilde gömülmeden, bu canların ölü bedenlerine gereken saygı gösterilmeden, halk sağlığı, doğa ve çevre güvenliği hiçe sayılarak atıl bir araziye atılması kanuna açıkça aykırı iken ayrıca vicdanen doğru ve etik midir? Temizlik işleri müdürünün Kırklareli Belediyesi'ne ait çöp kamyonunu ile ilgili birimler gelmeden biz hayvanseverlerin önüne çöp kamyonunu boşaltarak 'alın buradan bulun hayvanlarınızı' demesi doğru mudur, temizlik işleri müdürü hakkında gerekli işlemleri yapacak mısınız? Gerek bakımevinin gerekli hijyen koşullarını sağlamayan personel, gerekse zamanında uygun ve gerekli tedavileri yapmayan veteriner hekimler ve teknikerler hakkında bu kadar hayvanın bir günde hastalıktan ya da başka nedenlerle ölmesinde ihmal ve kusurlarının olduğu gerçeğinden hareketle soruşturma başlatacak mısınız?" diye konuştu.

        Güven, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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