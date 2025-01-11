Bin yıllık Balkan geleneği 'Koleda', renkli görüntülerle kutlandı

KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde, kötü ruhların kovulduğu düşünülen Balkan geleneği 'Koleda', festival havasında kutlandı. Bin yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan etkinlikte beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde bu yıl 7’ncisi kutlanan ve geleneksel hale gelen Balkan geleneği olan 'Koleda’, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle, kış aylarının en soğuk günlerinde kutlanan gelenek için Büyükmandıra'da çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Büyükmandıra Beldesi'nce düzenlenen geceye katılan vatandaşlar maske taktı, yüzlerini boyayıp, beyaz çarşaf giydi. Bin yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan etkinlikte beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu.

Edirne’den gelen Yusuf İpçeken, “Koleda eğlencesi için geldim. Bu gece kabak yemeyenleri korkutmak için geldim. Koleda, bin yıllık Balkan geleneğiymiş. Kötü ruhları kovduğuna inanılan gecede, kutlamalar oluyor. İnsanlar birbirlerini korkutarak, kabak tatlısı pişirerek, Koleda’dan korunacaklarını düşünüyorlarmış. Evlerin kapılarını çaldık, kabak tatlısı pişirmeyenleri korkuttuk, renkli anlar yaşandı” dedi.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Sevgi Meltem Şahan, ilk kez katıldığını belirterek, “Çocukları da aldık geldik, çok güzel. Koleda’da böyle giyindiklerini biliyoruz, biz de ona uygun giyinip geldik, umarım olmuştur. Ben buralı değilim, arkadaşlar söyledi, o şekilde öğrendik. Ruhu efsaneymiş, daha önce gelmediğim için çok pişmanım. Duymuştum, gelmemiştim. Bu sene ilk kez geliyoruz, efsane” ifadelerini kullandı.

Yüzünü boyayıp etkinliğe katılan Tuğba Acer de “Soğuk kış geceleri yapılan, kötü ruhları kovma gibi bir şey biliyoruz. Biz de o yüzden bu şekilde giyindik ve Koleda gecesine katıldık. Kapıları çaldık, kabak tatlısı için insanları korkuttuk” diye konuştu.