Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Bin yıllık Balkan geleneği 'Koleda', renkli görüntülerle kutlandı

        KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde, kötü ruhların kovulduğu düşünülen Balkan geleneği 'Koleda', festival havasında kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 21:11 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bin yıllık Balkan geleneği 'Koleda', renkli görüntülerle kutlandı
        ABONE OL

        KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde, kötü ruhların kovulduğu düşünülen Balkan geleneği 'Koleda', festival havasında kutlandı. Bin yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan etkinlikte beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu.

        Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde bu yıl 7’ncisi kutlanan ve geleneksel hale gelen Balkan geleneği olan 'Koleda’, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle, kış aylarının en soğuk günlerinde kutlanan gelenek için Büyükmandıra'da çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Büyükmandıra Beldesi'nce düzenlenen geceye katılan vatandaşlar maske taktı, yüzlerini boyayıp, beyaz çarşaf giydi. Bin yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan etkinlikte beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu.

        Edirne’den gelen Yusuf İpçeken, “Koleda eğlencesi için geldim. Bu gece kabak yemeyenleri korkutmak için geldim. Koleda, bin yıllık Balkan geleneğiymiş. Kötü ruhları kovduğuna inanılan gecede, kutlamalar oluyor. İnsanlar birbirlerini korkutarak, kabak tatlısı pişirerek, Koleda’dan korunacaklarını düşünüyorlarmış. Evlerin kapılarını çaldık, kabak tatlısı pişirmeyenleri korkuttuk, renkli anlar yaşandı” dedi.

        Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Sevgi Meltem Şahan, ilk kez katıldığını belirterek, “Çocukları da aldık geldik, çok güzel. Koleda’da böyle giyindiklerini biliyoruz, biz de ona uygun giyinip geldik, umarım olmuştur. Ben buralı değilim, arkadaşlar söyledi, o şekilde öğrendik. Ruhu efsaneymiş, daha önce gelmediğim için çok pişmanım. Duymuştum, gelmemiştim. Bu sene ilk kez geliyoruz, efsane” ifadelerini kullandı.

        Yüzünü boyayıp etkinliğe katılan Tuğba Acer de “Soğuk kış geceleri yapılan, kötü ruhları kovma gibi bir şey biliyoruz. Biz de o yüzden bu şekilde giyindik ve Koleda gecesine katıldık. Kapıları çaldık, kabak tatlısı için insanları korkuttuk” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Los Angeles yangınının büyüme nedeni ahşap yapılar mı?
        Los Angeles yangınının büyüme nedeni ahşap yapılar mı?
        Kara Kartal hayata döndü!
        Kara Kartal hayata döndü!
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" düzenlendi
        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" düzenlendi
        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı
        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden geçen yıl 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
        Kırklareli'nden geçen yıl 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
        Görme engelli çiftin hayatı "beyaz baston"la kolaylaşıyor
        Görme engelli çiftin hayatı "beyaz baston"la kolaylaşıyor
        Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü