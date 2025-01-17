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        Uyuşturucuyu kavanozla evinin bahçesine gömen kadın tutuklandı

        KIRKLARELİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 22:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 22:50
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        Uyuşturucuyu kavanozla evinin bahçesine gömen kadın tutuklandı
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        KIRKLARELİ’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan A.S., tutuklandı. Şüphelinin yakalanmamak için uyuşturucuları kavanozun içerisinde toprağa gömdüğü belirlendi.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.S. adlı kadının evine operasyon düzenledi. A.S.’nin evinin bahçesinde narkotik köpeği ile yapılan aramada poşetle kavanoz içerisinde toprağa gömülmüş 41 fişek halinde 212,49 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ile evde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, 1 reşat altın, 1 yarım altın, 1 çeyrekli bilezik ve 86 bin 135 TL nakit para ele geçirildi. Polis, A.S.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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