Uyuşturucuyu kavanozla evinin bahçesine gömen kadın tutuklandı

KIRKLARELİ’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan A.S., tutuklandı. Şüphelinin yakalanmamak için uyuşturucuları kavanozun içerisinde toprağa gömdüğü belirlendi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.S. adlı kadının evine operasyon düzenledi. A.S.’nin evinin bahçesinde narkotik köpeği ile yapılan aramada poşetle kavanoz içerisinde toprağa gömülmüş 41 fişek halinde 212,49 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ile evde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, 1 reşat altın, 1 yarım altın, 1 çeyrekli bilezik ve 86 bin 135 TL nakit para ele geçirildi. Polis, A.S.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.