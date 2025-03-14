Bakan Bak: Hep beraber güçlü Türkiye'yi kalkındıracağız

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Biz Bize Yeteriz Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, orucunu Roman vatandaşlarla birlikte açtı. Bakan Bak, "Biz Roman’ıyla, Laz’ıyla, Çerkez’iyle hep beraber güçlü Türkiye'yiz. Hep beraber bu güzel ülkemizi, güçlü Türkiye'yi kalkındıracağız. İyi ki güçlü Türkiye için çalışıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'ye gelerek bir dizi temasta bulundu. Kentte ilk olarak Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret eden Bak, ardından AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Kent merkezindeki programının ardından Lüleburgaz ilçesine geçen Bak, burada Biz Bize Yeteriz Derneği tarafından, Roman vatandaşların ağırlıkla yaşadığı Altıyol Mahallesi'ndeki iftar programına katıldı.

'HEP BERABER GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRACAĞIZ'

Burada konuşan Bak, kendisinin de Kasımpaşa'da yetiştiğini hatırlatarak, "Ben de Kasımpaşa'da Kotra Mahallesi’nde yetiştim. Sınıf arkadaşlarım, çok sevdiğim dostlarım, onlarla beraber güzel zamanlar geçirdik. Hacıhüsrev'de, Kotra'da, bu mahallede hep beraber sizleri çok seviyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor, selamlarını gönderdi. O sizi asla unutmaz, siz de asla onu unutmuyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Mübarek ramazanınızı tebrik ediyoruz. Yine Kırklareli Valimizle, milletvekilimizle, il başkanımızla beraber sizleri ziyarete geldik. Bu güzel akşamda sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. İyi ki varsınız. Hep beraber bu güzel ülkemizi, güçlü Türkiye'yi kalkındıracağız. Hep beraber, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

'ROMANIYLA, LAZIYLA, ÇERKEZİYLE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YİZ'

Altıyol Mahallesi sakinlerine, spor tesisi yapacaklarını söyleyen Bak, "Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kırklareli'mize salonlar, yüzme havuzları, öğrenci yurtları, halı sahalar ve tesisler yapıyoruz. İnşallah bu mahallemize de bir spor tesisi yapalım, saha yapalım, çocuklarımız oynasın, futbol oynasınlar, coşsunlar. Bu akşamın bereketiyle beraber ramazanınızı tebrik ediyorum, bayramınızı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, bu güzel insanlarla beraber bu sokakta halk iftarında beraber olmaktan gurur duyuyoruz. İşte biz halkıyla, Roman'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hep beraber güçlü Türkiye'yiz. Durmak yok, yola devam. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz, iyi ki güçlü Türkiye için çalışıyoruz" diye konuştu.