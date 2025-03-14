Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Bakan Bak: Hep beraber güçlü Türkiye'yi kalkındıracağız

        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Biz Bize Yeteriz Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, orucunu Roman vatandaşlarla birlikte açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:39 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak: Hep beraber güçlü Türkiye'yi kalkındıracağız
        ABONE OL

        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Biz Bize Yeteriz Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, orucunu Roman vatandaşlarla birlikte açtı. Bakan Bak, "Biz Roman’ıyla, Laz’ıyla, Çerkez’iyle hep beraber güçlü Türkiye'yiz. Hep beraber bu güzel ülkemizi, güçlü Türkiye'yi kalkındıracağız. İyi ki güçlü Türkiye için çalışıyoruz" dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'ye gelerek bir dizi temasta bulundu. Kentte ilk olarak Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret eden Bak, ardından AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Kent merkezindeki programının ardından Lüleburgaz ilçesine geçen Bak, burada Biz Bize Yeteriz Derneği tarafından, Roman vatandaşların ağırlıkla yaşadığı Altıyol Mahallesi'ndeki iftar programına katıldı.

        'HEP BERABER GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRACAĞIZ'

        Burada konuşan Bak, kendisinin de Kasımpaşa'da yetiştiğini hatırlatarak, "Ben de Kasımpaşa'da Kotra Mahallesi’nde yetiştim. Sınıf arkadaşlarım, çok sevdiğim dostlarım, onlarla beraber güzel zamanlar geçirdik. Hacıhüsrev'de, Kotra'da, bu mahallede hep beraber sizleri çok seviyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor, selamlarını gönderdi. O sizi asla unutmaz, siz de asla onu unutmuyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Mübarek ramazanınızı tebrik ediyoruz. Yine Kırklareli Valimizle, milletvekilimizle, il başkanımızla beraber sizleri ziyarete geldik. Bu güzel akşamda sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. İyi ki varsınız. Hep beraber bu güzel ülkemizi, güçlü Türkiye'yi kalkındıracağız. Hep beraber, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

        'ROMANIYLA, LAZIYLA, ÇERKEZİYLE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YİZ'

        Altıyol Mahallesi sakinlerine, spor tesisi yapacaklarını söyleyen Bak, "Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kırklareli'mize salonlar, yüzme havuzları, öğrenci yurtları, halı sahalar ve tesisler yapıyoruz. İnşallah bu mahallemize de bir spor tesisi yapalım, saha yapalım, çocuklarımız oynasın, futbol oynasınlar, coşsunlar. Bu akşamın bereketiyle beraber ramazanınızı tebrik ediyorum, bayramınızı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, bu güzel insanlarla beraber bu sokakta halk iftarında beraber olmaktan gurur duyuyoruz. İşte biz halkıyla, Roman'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hep beraber güçlü Türkiye'yiz. Durmak yok, yola devam. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz, iyi ki güçlü Türkiye için çalışıyoruz" diye konuştu.

        Bakan Bak, iftar programının ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde Roman vatandaşlarla iftar yaptı:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli'nde Roman vatandaşlarla iftar yaptı:
        Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Kırklareli Belediyesi Bulgaristan'da iftar programı düzenledi
        Kırklareli Belediyesi Bulgaristan'da iftar programı düzenledi
        Kırklareli Valisi Turan sanayicilerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan sanayicilerle bir araya geldi
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi