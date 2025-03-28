Kırklareli'ne kaçak getirilen 12 hayvan itlaf edildi

KIRKLARELİ'de kayıt dışı olarak ele geçirilen 12 buzağı itlaf edildi.

Ari bölge olan Trakya'da, Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında kayıt dışı olan 12 buzağı ele geçirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen buzağılar itlaf edildi. Hayvanların itlaf edilmesi sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklama yaptı. Mevzuat gereği, halk sağlığı ve hayvancılık sektörünü korumak için hayvanların itlaf edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde, Lüleburgaz'da kayıt dışı olarak yakalanan 12 hayvana dair, hayvan sahipleri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Söz konusu hayvanların sebepsiz yere itlaf edildiği şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır. Trakya Bölgesi, ülkemizde şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüye sahiptir. Bu nedenle, Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişi yasaklanmış ve belirli kurallara bağlanmıştır. Bu kurallar, salgınların yayılmasını önlemek ve bölgedeki hayvan sağlığın korumak amacıyla uygulanmaktadır. Yasal olmayan yollarla bölgeye getirilen hayvanlar tespit edildiğinde, ilgili mevzuat gereğince işlem yapılması zorunludur. Bu uygulamalar, halk sağlığını ve hayvancılık sektörünü korumak için yürürlüktedir. Kamuoyunun hassasiyetini anlıyoruz. Sağlıklı hayvansal üretimi sürdürebilmek amacıyla yürütülen koruma ve denetim faaliyetleri zaman zaman yanlış anlaşılmalara yol açabilmektedir. Kaçak yollarla bölgeye getirilen hayvanlar, salgın hastalıkların yayılmasına sebep olabilir. Bu durum, birçok hayvanın ölümüne yol açabileceği gibi insan sağlığını da ciddi şekilde riske atmaktadır. Karantina tedbirlerine uyulmaması durumunda, salgın hastalıklar da kaçınılmaz olacaktır. Kurallara uyarak hayvancılık yapan yetiştirici ve üreticilerimize teşekkür ediyoruz."