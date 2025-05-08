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        Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı; kulaklık hastanede çıkarıldı

        KIRKLARELİ'de ehliyet sınavına giren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:47
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        Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı; kulaklık hastanede çıkarıldı
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        KIRKLARELİ'de ehliyet sınavına giren M.Y. kopya düzeneğiyle yakalandı. M.Y.'nin kulağına taktığı kulaklık ise hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

        Kırklareli Şehit Astsubay Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ehliyet sınavına giren M.Y.'nin üzerinden sesler geldiğini duyan gözetmen, durumu polise bildirdi. Salona gelen polis ekipleri, kontrolünde, M.Y.'nin kulağına dışarıdan görünmeyecek şekilde yerleştirilmiş kulaklık, kamera düzeneği içeren kauçuk kaplamalı kopya cihazı, sim kart ve ses cihazı tespit etti. M.Y.'nin kulağının içine yerleştirdiği kulaklık çıkarılamayınca hastaneye götürüldü. Kulaklığı hastanede tıbbi müdahaleyle çıkarılan M.Y. hakkında işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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