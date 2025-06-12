Ağaca çarpan otomobildeki İpek hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinden Rauf Denktaş Bulvarı’nda meydana geldi. Baran C.'nin kontrolünü yitirdiği 39 BC 352 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde İpek Hançer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Baran C. ise ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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