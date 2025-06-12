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        Ağaca çarpan otomobildeki İpek hayatını kaybetti

        KIRKLARELİ'de otomobilin ağaca çarptığı kazada, İpek Hançer (21) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:41
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        Ağaca çarpan otomobildeki İpek hayatını kaybetti
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        KIRKLARELİ'de otomobilin ağaca çarptığı kazada, İpek Hançer (21) hayatını kaybetti. Baran C. (20) ise yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinden Rauf Denktaş Bulvarı’nda meydana geldi. Baran C.'nin kontrolünü yitirdiği 39 BC 352 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde İpek Hançer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Baran C. ise ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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