Buğday tarlasında yangın

Lüleburgaz ilçesi Yeni Mezarlık mevkisindeki bir buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

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