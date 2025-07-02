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        Kırklareli'de selde 6 kişinin ölümüne ilişkin davanın sanıkları yarın yeniden yargılanmaya başlanacak

        KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin davada tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak'ın 11 yıl 3 ay, tutuksuz sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'ün da 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı, Sevcan Ulutürk'ün ise beraat ettiği dava, istinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından yarın yeniden görülmeye başlanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:57
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        Kırklareli'de selde 6 kişinin ölümüne ilişkin davanın sanıkları yarın yeniden yargılanmaya başlanacak
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        KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin davada tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak’ın 11 yıl 3 ay, tutuksuz sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz’ün da 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı, Sevcan Ulutürk'ün ise beraat ettiği dava, istinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından yarın yeniden görülmeye başlanacak.

        Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış nedeniyle 'Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel oluştu. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan Doktor Selman Bağışlar, eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, sel sularına kapılıp yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

        YIKIM KARARI VERİLMİŞ

        Özel İdare tarafından mühürlenen işletme hakkında yıkım kararı verildiği de anlaşıldı. Ancak yıkım kararına rağmen 'Sisli Vadi' adı altında sosyal medyada tanıtılan bungalov evlerin, vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'karma çiftlik' olarak gösterildiği tespit edildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen tesislerin tanıtımının, sosyal medya hesaplarından, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle yapıldığı belirlendi.

        SANIKLAR İÇİN 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, tesis sahibi Bülent Bayrak hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi. Keşan'da yakalanan Bayrak ile firma yöneticileri Sevcan Ulutürk ile Cenan Aydın tutuklandı. Ulutürk ile Aydın, daha sonra avukatlarının itirazı sonrası tahliye edildi.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianame, Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, tutuklu Bayrak ile şirket yöneticilerinden Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 3 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

        BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

        Sanıkların yargılandığı Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin olay yerinde bilirkişi heyeti ile keşif yapılmasına karar vermesinin ardından bölgede geçen yıl 28 Haziran'da oluşturulan heyet, keşif yaptı. Bilirkişi heyetindeki İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi- Mimar Doç. Dr. İsmail Dabanlı, Meteoroloji Mühendisi Doç. Dr. Elçin Tan, İnşaat Mühendisi Dr. öğretim üyesi H. Emre Alçiçek ve Jeoloji Mühendisi Dr. Orhan Yavuz'un hazırladığı rapor, mahkemeye sunuldu. Olay yerinin krokileri ve fotoğraflarının da yer aldığı 21 sayfalık raporda, tutuklu sanık Bülent Bayrak, tutuksuz yargılanan Cenan Aydın, Büşra Gökgöz, İl Özel İdaresi 'asli kusurlu' bulundu. Sevcan Ulutürk'ün kusuru olmadığı tespit edildi.

        3 SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Savcı Uğur Öztürk, mütalaasında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanan 1'i tutuklu 4 sanığın 6 kez ayrı ayrı 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin 8'inci duruşmada verdiği kararda, savcının 'olası kasttan' cezalandırılmalarını istediği tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 11 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz de 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti. Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'ün adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi.

        İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

        Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli kararın ardından selde hayatını kaybedenlerin yakınları kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

        Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından yapılan değerlendirmede, işletme sahibi tutuklu Bülent Bayrak hakkında failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zamanın nazara alınmak suretiyle fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde ceza maddesinde öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hüküm olunması gerekirken 6 kişinin sele kapılarak ölmesinde ve 3 kişinin yaralanmasında asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği kaydedildi. Ayrıca Bülent Bayrak hakkında uygulanan ceza indiriminin, sanığın adli sicil kaydının içeriği, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları nedeniyle uygulanmaması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.

        Sanıklardan Cenan Aydın hakkında da iddianamede ve Cumhuriyet savcısının mütalaasında istenmediği halde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan hüküm kurularak sanığa ek savunma hakkının tanınmadığı belirtildi.

        Adli emanette bulunan olay yerine ait kamera görüntülerinin yer aldığı iddia edilen 2 hard disk Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmiş, kurtarılması mümkün olmayacak şekilde hasar aldığı tespit edilmişti. İstinaf mahkemesi, söz konusu hard disklerin TÜBİTAK veya mahkemenin belirleyeceği başka bir özel veri firması ve bilirkişiye verilerek çözümüne ilişkin rapor alınmasından sonra tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sanıkların hukuki durumunun yeniden tayin edilmesine karar verdi.

        İstinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından sanıkların yargılanmasına yarın Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanacak.

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        Galeri
        Galeri

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