Kırklareli Esnaf Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Kahraman yeniden seçildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Esnaf Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı 60. Olağan Genel Kurulunda Halil Kahraman yeniden başkanlığa seçildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İpsala Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İlhan Dalkıran'ın divan başkanlığında yapılan genel kurulda, faaliyet, denetim ve mali raporlar okundu.

Raporların ibra edilmesinin ardından tek liste ve açık oylama yöntemiyle seçime gidildi.

Mevcut başkan Halil Kahraman kooperatif başkanlığına seçildi.

Kahraman'ın listesinde Şaban Doğan, İsmail Kalınoğlu, Hikmet Ay, Hakan Elmas yer alıyor.

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