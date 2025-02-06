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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ nüfusu 1 milyon 987 bin 440'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:59 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:59
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ nüfusu 1 milyon 987 bin 440'a ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu.

        Trakya'da ise en çok nüfusa sahip olan il Tekirdağ olarak kayıtlara geçti.

        Tekirdağ nüfusu 1 milyon 187 bin 162, Edirne nüfusu 421 bin 247 ve Kırklareli nüfusu​​​​​​​ ise 379 bin 31 kişiye ulaştı.

        - Belediye Başkanı Bulut, Şengörür'ü ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

        Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında Bulut'a bilgi verdi.

        Bulut da, çalışmalarından dolayı Şengörür'e teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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