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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Belediyesince, toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:11
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski Belediyesince, toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özel halk minibüslerinde yolcu kapasitesi, ayakta yolcu kuralları, ücret tarifesi, hijyen koşulları ile güzergah dışı çalışma ve kural ihlallerini denetledi.

        Ekipler, kuralları ihlal eden sürücüler hakkında tutanak hazırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği için denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        - Trafik çizgileri ve yaya geçitleri boyanıyor

        Kavaklı Belediyesi, trafik çizgileri ve yaya geçitlerini boyuyor.

        Fen işleri müdürlüğü ekiplerince, okul önleri başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik çizgileri ve yaya geçidi çizgileri yenileniyor.

        Ayrıca okul önlerindeki yıpranmış "yaya geçidi" ve "hız sınırı" uyarı tabelaları değiştirildi.

        Belediye Başkanı Ufuk İn de çalışmaları takip ederek, sürücülerin trafikte dikkatli seyretmesi uyarısında bulundu.

        Trafik güvenliğinin sadece sürücülerin değil yayaların da sorumluluğunda olduğunu ifade eden İn, herkesi trafik kurallarına uymaya davet etti.

        - Okul kantinlerini denetledi

        Babaeski Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

        Babaeski Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk ve ortaokullar ile liselerin kantinlerindeki gıda ve meşrubatların fiyat etiketlerini inceledi.

        Denetimlerde hijyen koşullarını da denetleyen ekipler, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

        - Cübbe ve sarık giyme töreni yapıldı

        Kırklareli'nde yeni atanan din görevlileri için cübbe ve sarık giyme töreni yapıldı.

        İl Müftülüğünce Sungurbey Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen törende, Diyanet Akademisinden mezun olarak ataması yapılan 11 din görevlisine cübbe ve sarıkları teslim edildi.

        Müftü Yusuf Eviş, göreve yeni başlayan din görevlilerini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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