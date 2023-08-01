Kırklarelispor, Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, Denizlispor'dan Okan Derici ile sözleşme imzaladı.
Kırklarelispor Sportif Direktörü Murat Baytaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir dönem Kırklarelispor'da forma giyen Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Derici'yi takıma tekrar dahil ettiklerini ifade eden Baytaroğlu, transferler ile takımın daha da güçlendirdiklerini kaydetti.
Baytaroğlu, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.