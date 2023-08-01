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        Kırklarelispor, Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 09:35
        Kırklarelispor, Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

        Yeşil-beyazlı takım, Denizlispor'dan Okan Derici ile sözleşme imzaladı.

        Kırklarelispor Sportif Direktörü Murat Baytaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir dönem Kırklarelispor'da forma giyen Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

        Derici'yi takıma tekrar dahil ettiklerini ifade eden Baytaroğlu, transferler ile takımın daha da güçlendirdiklerini kaydetti.

        Baytaroğlu, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

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