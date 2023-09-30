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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        OSB'nin her geçen gün büyüyerek geliştiğini ifade eden Ekici, yatırımcıları bölgeye davet etti.

        - Camiler ve Din Görevlileri Haftası

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

        Eviş de hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili Ekici'ye bilgi verdi.

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