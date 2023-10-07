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        Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:47
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        Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

        Ekipler kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yaptıkları çalışmalarda 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

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