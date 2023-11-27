Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlere getirilen trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı Kırklareli Valiliğince motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik getirilen yasak kaldırıldı.

Kırklareli Valiliğince motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik getirilen yasak kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte alınan tedbirlerin meteoroloji verilerine göre yeniden değerlendirildiği bildirildi.

Tedbirler kapsamında can güvenliği için trafikte seyir etmeleri yasaklanan motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelere yönelik yasağın kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Kurallara riayet eden Kırklareli halkımıza sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan dün yapılan açıklamada Kırklareli'nin de aralarında yer aldığı 20 il için "sarı" meteorolojik uyarı verilmiş, çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatılmıştı.