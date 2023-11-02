Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 61 gün süreyle yasaklandı
Kırklareli Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yasakladı.
Giriş: 02.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:46
Kırklareli Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 61 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Bu konuya duyarlı olunması istenen açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.