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        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 61 gün süreyle yasaklandı

        Kırklareli Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yasakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:46
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        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 61 gün süreyle yasaklandı
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        Kırklareli Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yasakladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 61 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Bu konuya duyarlı olunması istenen açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

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