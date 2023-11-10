Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kırklareli İl Temsilcisi Seher Erçek'i makamında kabul etti.

Erçek, ziyarette çalışmaları hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.

Ekici'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarından dolayı Erçek'e teşekkür etti.

Lösemiyle mücadele eden hastalara acil şifa dileğinde bulunan Ekici, "Sevgi en iyi ilaçtır. Her zaman yanınızdayız." dedi.

- Öğrencilere trafik eğitimi

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklı beldesinde Atatürk İlkokulu ile Babaeski ilçesinin Nadırlı Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Ekipler burada öğrencilere trafik eğitimi verdi.