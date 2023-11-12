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        KLÜ 10 akademik personel alacak

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere 10 akademik personel alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:38
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        KLÜ 10 akademik personel alacak
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        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere 10 akademik personel alacak.

        KLÜ'den yapılan açıklamada, Fen Edebiyat, Hukuk, Mühendislik, Tıp ve Uygulamalı Bilimler Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 9 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.

        Açıklamada, adayların 21 Kasım'a kadar şahsen ya da posta yoluyla üniversiteye müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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