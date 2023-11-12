KLÜ 10 akademik personel alacak
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere 10 akademik personel alacak.
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere 10 akademik personel alacak.
KLÜ'den yapılan açıklamada, Fen Edebiyat, Hukuk, Mühendislik, Tıp ve Uygulamalı Bilimler Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 9 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.
Açıklamada, adayların 21 Kasım'a kadar şahsen ya da posta yoluyla üniversiteye müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.
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