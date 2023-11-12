KLÜ 10 akademik personel alacak

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere 10 akademik personel alacak.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Fen Edebiyat, Hukuk, Mühendislik, Tıp ve Uygulamalı Bilimler Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 9 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.

Açıklamada, adayların 21 Kasım'a kadar şahsen ya da posta yoluyla üniversiteye müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.