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        Kırklareli'nde polisten kaçarken devrilen araçtaki 17 düzensiz göçmen yaralandı

        Kırklareli'nde polisten kaçarken devrilen hafif ticari araçta bulunan 17 düzensiz göçmen hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:33
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        Kırklareli'nde polisten kaçarken devrilen araçtaki 17 düzensiz göçmen yaralandı
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        Kırklareli'nde polisten kaçarken devrilen hafif ticari araçta bulunan 17 düzensiz göçmen hafif yaralandı.

        Babaeski Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 34 BZZ 253 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan hafif ticari araç, Kadıköy köyü yolunda yoldan çıkıp devrilerek ters döndü.

        Kazada, araçtaki 17 düzensiz göçmen hafif yaralandı, sürücü ise kaçtı.

        Düzensiz göçmenler, tedavilerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaçan sürücünün yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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