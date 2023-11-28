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        Kırklareli'nde yerli buğday tohum çeşitleri toprakla buluşturuldu

        Kırklareli'nde yerli hububat çeşitlerinin yaygınlaştırılması kapsamında geliştirilen buğday tohumlarının ekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:14
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        Kırklareli'nde yerli buğday tohum çeşitleri toprakla buluşturuldu
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        Kırklareli'nde yerli hububat çeşitlerinin yaygınlaştırılması kapsamında geliştirilen buğday tohumlarının ekimi yapıldı.

        Kofçaz Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yerli buğday tohum çeşitlerinden deneme alanı oluşturuldu.

        Devletliağaç köyünde Mustafa Başkurt'a ait tarlaya Abide, Albaşak, Damla ve Saban çeşitleri ekildi.

        Başkurt, bölgeye uygun yerli tohum çeşidinin belirlemesi için sürdürülen çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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