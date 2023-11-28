Kırklareli'nde yerli buğday tohum çeşitleri toprakla buluşturuldu

Kırklareli'nde yerli hububat çeşitlerinin yaygınlaştırılması kapsamında geliştirilen buğday tohumlarının ekimi yapıldı.

Kofçaz Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yerli buğday tohum çeşitlerinden deneme alanı oluşturuldu.

Devletliağaç köyünde Mustafa Başkurt'a ait tarlaya Abide, Albaşak, Damla ve Saban çeşitleri ekildi.

Başkurt, bölgeye uygun yerli tohum çeşidinin belirlemesi için sürdürülen çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

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