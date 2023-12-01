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        Trakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı

        Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 08:40 Güncelleme: 01.12.2023 - 08:52
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        Trakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
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        Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında araçların kış lastiklerini kontrol etti.

        Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

        1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

        Sürücülerden Şerafettin Kara, AA muhabirine kış lastiğinin güvenliği olduğunu söyledi.

        Kendisi ve diğer sürücülerin can güvenliği için aracına kış lastiği taktığını ifade eden Kara, diğer sürücülerin de kış lastiği kullanmasını önerdi.

        Kara, denetimlerden de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Tekirdağ ve Edirne'de de denetimler sürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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