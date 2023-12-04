Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Pancarköy köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgede yaptığı denetimde 2 zanlıyı yakaladı.

İzinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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