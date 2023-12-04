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        Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:07
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        Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Pancarköy köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, bölgede yaptığı denetimde 2 zanlıyı yakaladı.

        İzinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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